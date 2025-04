Panini lança álbum de figurinhas da Libertadores; veja valores

A Panini lançou hoje o álbum da Libertadores de 2025, que conta com mais de 70 páginas e 500 cromos.

O que aconteceu

O lançamento ocorre na metade da fase de grupos desta edição, que terá a final realizada em 29 novembro. Os jogos da terceira rodada foram disputados nesta semana, e a etapa ainda conta com mais três partidas até a definição de todos os classificados ao mata-mata.

Todos os 32 clubes participantes possuem página dupla. Além dos cromos dos principais jogadores e dos escudos, a seção de cada equipe contém estatísticas, histórico na competição, curiosidades e nacionalidades do elenco.

Figurinha de Arrascaeta, do Flamengo, do álbum da Libertadores da Panini Imagem: Divulgação/Panini

São 570 figurinhas ao todo, sendo que 70 delas são especiais. São sete times brasileiros na disputa: Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

O envelope com cinco cromos custa R$ 5. O valor é R$ 1 mais barato que o pacote do Super Mundial, apesar de ter a mesma quantidade de figurinhas.

Página do Palmeiras no álbum de figurinhas da Libertadores,da Panini Imagem: Divulgação/Panini

O álbum em si custa R$ 19,90 na versão brochura e R$ 64,90 no modelo capa dura. O livro ilustrado mede 23,2 cm por 27 cm e pode ser adquirido em comércios, bancas e no site da Loja Panini.

O valor mínimo para completar o álbum é de R$ 589,90. Isso considerando o preço do livro em brochura, a compra de 114 envelopes e que nenhuma figurinha virá repetida.