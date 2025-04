Cinturão BMF! Dustin Poirier faz luta de despedida contra Max Holloway no UFC 318

No dia 19 de julho, Dustin Poirier entrará em ação pela 41ª e última vez em sua carreira como lutador profissional de MMA. Após construir uma trajetória vitoriosa na modalidade, o veterano de 36 anos acertou os detalhes de sua despedida. E o adeus será em grande estilo. Afinal de contas, 'The Diamond' fará uma trilogia contra o velho conhecido Max Holloway pelo cinturão 'BMF' (atleta mais durão) do Ultimate. O confronto entre dois dos competidores mais populares da liga servirá como a luta principal do UFC 318, em Louisiana (EUA).

Nascido e criado no estado americano, Poirier iniciou e terá a oportunidade de encerrar sua carreira em Louisiana. Na mais recente edição do programa esportivo 'The Pat McAfee Show', o ex-campeão interino dos pesos-leves (70 kg) agradeceu ao Ultimate pela circunstância especial montada para sua despedida. Respeitoso, Dustin também elogiou Holloway, seu último parceiro de dança no octógono mais famoso do mundo.

"Será a minha luta final. Vou pendurar minhas luvas em Louisiana, onde tudo começou para mim. Toda a jornada começou lá. Me sinto honrado que o UFC embarcou nessa e o estado de Louisiana também, para fazer isso tudo acontecer. Dia 19 de julho eu e Max Holloway lutaremos. Cinco rounds, luta principal de 'PPV' pelo título 'BMF'. Não há um cara melhor que eu poderia imaginar para a minha luta de aposentadoria. Ele é uma lenda, ex-campeão, atual campeão BMF. Faremos uma nova guerra", informou 'The Diamond'.

Relembre o histórico entre os dois

O embate no UFC 318 será o terceiro - e provavelmente último - entre Poirier e Holloway. O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2012, na edição do UFC 142. Na ocasião, quando ambos ainda competiam entre os pesos-penas (66 kg), o então estreante Max acabou sucumbindo e foi finalizado por Dustin. Sete anos depois, em 2019, no UFC 236, o resultado foi o mesmo. Desta vez, porém, 'The Diamond' levou a melhor sobre o rival havaiano na decisão dos juízes, em confronto que colocou o título interino dos leves em jogo. Agora, em 2025, a dupla medirá forças pelo cinturão BMF do Ultimate.

Poirier bateu na trave três vezes

Apesar de ter se consolidado como um dos lutadores mais populares da última década, Poirier vai pendurar as luvas sem nunca ter conquistado o cinturão linear da categoria. Campeão interino por um período, o americano 'bateu na trave' nas três vezes em que tentou se tornar o soberano indiscutível até 70 kg. Seus algozes nessas ocasiões foram Khabib Nurmagomedov em 2019, Charles Do Bronx em 2021 e Islam Makhachev, mais recentemente, em junho de 2024.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok