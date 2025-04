Dorival já comanda o Corinthians contra o Flamengo? Hernan revela bastidor

Acertado com o Corinthians, Dorival Jr. ainda não vai dirigir o time contra o Flamengo no domingo (27), pelo Brasileirão, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan detalhou que o Timão seguirá comandado pelo interino Orlando Ribeiro, e Dorival só assume a partir do compromisso na Copa do Brasil.

Uma informação de última hora e importante para nossa audiência — Orlando Ribeiro será o técnico no banco de reservas contra o Flamengo.

Está batido o martelo. Então, o Dorival só na Copa do Brasil, no meio de semana, contra o Novorizontino.

André Hernan

Auxiliar técnico, Orlando Ribeiro dirigiu o Corinthians nas duas partidas após a demissão da Ramón Díaz — vitórias contra o Sport, no Brasileirão, e sobre o Racing-URU, na Sul-Americana.

