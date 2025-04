Real Madrid cobra esclarecimentos da Federação Espanhola após fala de árbitro da final da Copa do Rei

Através de uma nota oficial, o Real Madrid cobrou explicações da Federação Espanhola sobre as falas de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro que atuará na final da Copa do Rei da Espanha neste sábado, no duelo entre os Merengues e o Barcelona.

Após tomar conhecimento de que Ricardo seria o responsável pelo apito na decisão, o Real Madrid divulgou um vídeo através da TV Real, mostrando erros e questionando a qualidade do árbitro, alegando que ele nunca apitou um jogo de Liga dos Campeões, por exemplo.

Por sua vez, Ricardo concedeu entrevista nesta sexta-feira e falou sobre o vídeo produzido pela equipe de Madri. Ele chorou ao lembrar um episódio com o filho, que na escola, teria escutado que seu pai seria um ladrão.

"Quando seu filho vai para a escola e depois chega em casa chorando, porque escutou de outras crianças que seu pai é um ladrão, é muito doloroso. O que eu faço é sempre tentar educar ele e dizer que seu pai é honesto e que ele erra como qualquer esportista. Isso é muito duro", disse Ricardo de Burgos Bengoetxea aos prantos.

O Real Madrid não gostou da postura do juiz e a classificou como inaceitável. Além disso, o clube defendeu o vídeo que publicou em seus canais oficiais, alegando que o conteúdo mostra claramente a "animosidade e hostilidade desses árbitros em relação ao Real Madrid".

"O Real Madrid CF considera inaceitáveis as declarações públicas feitas hoje pelos árbitros designados para a final da Copa do Rei, prevista para ser realizada amanhã, 26 de abril de 2025. Esses protestos, que surpreendentemente chamaram a atenção para vídeos de um meio de comunicação protegido pela liberdade de expressão, como a Real Madrid TV, realizados deliberadamente 24 horas antes contra um dos participantes da final, demonstram, mais uma vez, a clara e manifesta animosidade e hostilidade desses árbitros em relação ao Real Madrid", disse o clube.

"Dada a gravidade do ocorrido, o Real Madrid espera que os responsáveis da RFEF e do órgão de arbitragem atuem em conformidade, adotando as medidas necessárias para defender o prestígio das instituições que representam", continuou a equipe espanhola.

De acordo com alguns veículos da mídia espanhola, o Real estaria cogitando até não entrar em campo caso a arbitragem não seja alterada.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam pela final da Copa do Rei neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio de la Cartuja, em Sevilha.

Veja a nota oficial do Real Madrid divulgada nesta sexta-feira:

