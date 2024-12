Ex-UFC preso cresceu longe de Sidney Magal e foi cortado por não bater peso

Ex-lutador de UFC e irmão do cantor Sidney Magal, Vinicius Magalhães foi preso nos Estados Unidos no último sábado (7) por crimes à mão armada. Aos 39 anos, o atleta deixou o Ultimate em 2013, teve uma relação distante com Magal e até foi cortado de uma luta por não bater o peso.

Relação do Sidney Magal

Vinny e Sidney são irmãos por parte de pai e passaram um longo período sem se encontrar. Eles voltaram a se falar após o outro irmão, e agente de Vinny, Darcy Magalhães fez um apelo em um programa de televisão.

Eu tenho um carinho muito grande porque ele [Vinny] é filho do meu pai. Por ter tido uma mãe muito possessiva, quando meu pai conheceu a mãe deles foi uma traição para a minha, mesmo separados há algum tempo. Era terrível e ela não aceitava de jeito nenhum. Eu discordava disso, mas queria poupá-la do sofrimento e ficamos distantes. Quando eu vi que ele cresceu uma pessoa maravilhosa, com a cabeça ótima, eu voltei a ter contato. O Vinny tem quase a mesma idade da minha filha do meio. Sidney Magal, ao UOL, em 2013

A vida da gente foi sempre muito distante. Primeiro por eu ser artista e morar em Salvador (BA) e ele por ter esse afastamento por conta da minha mãe e viver em Las Vegas (EUA). Agora ele se tornou um grande lutador, e por questões de respeito eu não quis aparecer, para não parecer que eu iria me aproveitar. Seria falta de respeito. Mas nossa relação é de muito carinho. Quando ele veio ao Rio nós nos encontramos, já conheci a esposa e o bebê dele. Tenho ele no Facebook e tudo.

UFC e corte por 0,2kg

Vinny nasceu no Rio de Janeiro, se mudou para os Estados Unidos em 2004 e é campeão mundial de jiu-jitsu. Ele começou na modalidade em 1998, aos 14 anos.

Ele estreou no UFC em dezembro de 2008, foi cortado após duas derrotas, retornou em 2012 e se despediu no ano seguinte. Ao todo, foram 11 vitórias e sete derrotas na categoria meio-pesado.

Ele, porém, seguiu lutando e até foi cortado de um embate na PFL (Professional Fighters League) por não bater o peso. Em 2021, ele foi substituído da sua luta de estreia após marcar 93,6kg, pouco acima do limite de 93,4kg permitido para lutas que não valem cinturão no peso meio-pesado.

Vinny é torcedor do Botafogo e acreditou em título em 2023. O atleta compartilhou uma postagem nas redes sociais exaltando o clube carioca.