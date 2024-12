Veiga exalta Dudu em despedida: "Sua história jamais será esquecida"

A confirmação da rescisão de contrato entre Dudu e o Palmeiras repercutiu no elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira. Nesta sexta-feira, o meia Raphael Veiga, uma referência da equipe alviverde, divulgou uma despedida do companheiro.

Nas redes sociais, Veiga exaltou a passagem de Dudu pelo Palmeiras. Ainda por cima, destacou que jogar com o camisa 7 ajudou em sua evolução como atleta.

"Obrigado pela parceria nesses anos, Baixola", afirmou Veiga. "Se hoje consegui alcançar esse nível na minha carreira, é porque jogar ao seu lado tornou tudo mais fácil! Sua história aqui jamais será esquecida! Deus te abençoe sempre, irmão!", acrescentou.

A história construída pelo ídolo

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando seguiu para o Al-Duhail. No ano seguinte, retornou ao Verdão e deu sequência à sua história no clube.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados. São uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).