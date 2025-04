Magomed Ankalaev desafia Alex Poatan e esquenta clima por revanche no UFC

O campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, Magomed Ankalaev, voltou a provocar Alex Poatan ao lançar um novo desafio para uma revanche. Em publicação recente no X (antigo Twitter), o russo deixou clara sua intenção de encarar novamente o brasileiro, com tom ameaçador: "Alex, estou pronto para te dar a revanche, se você realmente quiser. Só se prepare para a tempestade. Uma tempestade que você nunca enfrentou nesse esporte".

O primeiro encontro entre os dois foi marcado por um equilíbrio técnico, com momentos disputados ao longo dos rounds. O representante do Daguestão conquistou a vitória por decisão unânime, em um duelo em que o brasileiro mostrou solidez defensiva e postura estratégica, enquanto seu oponente manteve ritmo forte e buscou controlar as ações para garantir a preferência dos juízes.

Após o revés, o ex-campeão demonstrou interesse em reencontrar seu algoz no octógono, afirmando que voltará ainda mais preparado. Seu treinador, o ex-lutador Glover Teixeira, também se mostrou confiante em uma possível revanche, prometendo apresentar uma versão ainda mais perigosa do atleta paulista.

Ambos os lados indicaram que querem o reencontro. O desafeto do brasileiro chegou a sugerir o mês de agosto como possível data para o novo duelo. Até o momento, a organização não confirmou oficialmente a revanche, mas cresce a expectativa de que, caso se concretize, ela aconteça em Abu Dhabi, em outubro, durante o tradicional card na capital dos Emirados Árabes.

Queda no ranking peso-por-peso

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 fez com que o brasileiro - além de perder o cinturão dos meio-pesados - despencasse no ranking peso-por-peso da organização. Antes membro do top 3, Alex Poatan caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate.

