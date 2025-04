Santos anuncia 7K como patrocinadora máster até abril de 2027

O Santos anunciou nesta segunda-feira a casa de apostas esportivas 7K como nova patrocinadora máster. A marca estampará o espaço nobre da camisa do Peixe até abril de 2027.

A marca estará presente nas camisas do futebol masculino, feminino e de futsal do Santos. Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro, celebrou a parceria.

"Temos certeza de que o retorno será recíproco, são duas marcas fortes que na essência têm também o entretenimento como uma de suas principais metas. A 7K chega num momento importante e com filosofia de grande crescimento. Essa aposta no Santos é sinônimo de vitória para ambos", afirmou.

BEM-VINDA, 7K! ?? O Santos Futebol Clube tem um novo patrocinador master: é a 7K, marca de apostas esportivas, com contrato válido até abril de 2027. A casa de apostas irá estampar o espaço nobre da camisa do time santista. O patrocínio inclui os times de futebol profissional... pic.twitter.com/KQCl1RTOWE ? Santos FC (@SantosFC) April 21, 2025

A 7K é uma casa de apostas esportivas e pertence ao Grupo Ana Gaming. Com o acordo com o Santos, ela se tornou a empresa do ramo de apostas esportivas com mais times patrocinados da Série A do Brasileirão.

"O Santos é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, dono de uma trajetória única, centenária, repleta de amor e de dedicação. Sempre foi um time de excelência, revelando grandes craques como Pelé e Neymar Jr. Esta nova parceria nos enche de orgulho e eleva ainda mais a nossa marca", disse Marco Túlio, CEO da Ana Gaming.

Apesar do anúncio nesta segunda-feira, a 7K estampou a camisa do Santos no clássico contra o São Paulo, disputado no domingo, no Morumbis. Em campo, o Peixe levou a pior e perdeu por 2 a 1.

O patrocínio foi firmado após o término do contrato entre o clube praiano e a Blaze, antiga patrocinadora máster. O vínculo entre as partes chegou ao fim no dia 13 de abril deste ano, e a empresa decidiu não renovar. Assim, o Santos teve que buscar um novo acordo.