Laureus: Kelly Slater recebe prêmio pela carreira e iguala Pelé e Tom Brady

Kelly Slater agora faz parte de um grupo ainda mais exclusivo. Aos 53 anos, o maior surfista de todos os tempos recebeu o prêmio Lifetime Achievement do Laureus World Sports Awards — uma das principais premiações do esporte mundial, realizado nesta segunda-feira (21), em Madri, na Espanha.

Com isso, igualou lendas como Pelé (2000), Zinedine Zidane (2011), Tom Brady (2022), entre outros nomes consagrados que também já foram homenageados com o troféu que celebra toda uma trajetória no esporte.

Homenagem no Bernabéu

A viagem a Madri também rendeu uma experiência inesquecível para Slater fora d'água. Ele assistiu a um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e foi recebido pelo presidente do clube, Florentino Pérez, antes da partida.

Kelly Slater recebe camisa do Real Madrid por Florentino Pérez Imagem: @bernabeu / Instagram

Como lembrança, ganhou uma camisa oficial com o número 1 nas costas - mais um gesto simbólico para o verdadeiro número 1 do surfe mundial.

O maior da história

Dono de 11 títulos mundiais e 56 vitórias em etapas do Championship Tour, Slater é uma referência que transcende o surfe. Ele também é o surfista mais velho a vencer uma etapa da elite da World Surf League — o Pipeline Masters de 2022, conquistado aos 49 anos de idade.

De volta ao Laureus

A cerimônia desta segunda-feira marcou o quinto Laureus da carreira de Kelly Slater. Antes de ser homenageado pela carreira, ele já havia sido eleito atleta de esportes de ação do ano em 2007, 2009, 2011 e 2012, comprovando uma dominância que atravessou décadas.

Fora d'água

Mais do que títulos, Slater também é conhecido por revolucionar o esporte. Criou a primeira piscina de ondas de alta performance do mundo, atua como empresário, defensor de causas ambientais e inspiração para atletas de todas as idades e diversas modalidades.