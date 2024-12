Pogba no Brasil? Francês está suspenso por doping e só pode jogar em março

O meio-campista Paul Pogba tem alimentado as expectativas quanto a uma possível vinda para o futebol brasileiro. Entretanto, se fechar com algum clube, o francês só poderá jogar a partir de março.

Doping causou suspensão

Pogba está suspenso por doping. O meio-campista testou positivo para testosterona em setembro de 2023, após exame realizado depois de uma partida entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano.

O francês se declarou inocente, mas acabou suspenso por quatro anos pelo Tribunal Antidoping da Itália. O caso foi levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Pogba teve a pena reduzida para apenas 18 meses. A determinação fez com que o jogador esteja liberado para voltar a jogar em março de 2025, sendo que poderá voltar aos treinos em janeiro.

Pogba no Brasil?

O meio-campista tem deixado mensagens sobre uma possível vinda para o futebol brasileiro. Ele está livre no mercado após rescindir contrato com a Juventus.

O Corinthians tem sido um dos clubes mais ligados ao francês. Em participação online no programa "The Noite", do SBT, Pogba afirmou que jogaria de graça no clube paulista para atuar ao lado de Memphis Depay. Ele passou a ter o nome discutido na diretoria.

Menos de um dia depois, o francês compartilhou uma foto vestindo uma camisa com a bandeira do Brasil no Instagram. "Carregando", escreveu o meio-campista.

Pogba já havia aparecido vestindo a camisa do Flamengo. Em 2023, ele compartilhou uma foto treinando na academia com um uniforme autografado por Zico.

Meia deu indícios de aposentadoria antes

Pogba chegou a dar indícios de que se aposentaria do futebol por causa da suspensão por doping. Em junho, ele afirmou que "estava morto para o futebol".

Estou morto. Paul Pogba já não existe. Já não sei quem sou. O futebol era a minha vida, a minha paixão. Agora, parece que me perdi. Tudo o que construí na minha carreira profissional me foi tirado.

Pogba ao Hietip Sports

Dias depois, no começo de julho, o meio-campista discursou de maneira diferente e afirmou que continuaria jogando.

Se você não viu uma entrevista minha na qual eu digo que estou me aposentando, significa que não é bem assim, porque ainda me sinto um jogador de futebol. Quero lutar contra isso que para mim é injustiça. Pogba não acabou, Pogba está aqui e até vocês me verem dizer que acabei, não se preocupem. Tenho uma vontade incrível de voltar, me sinto como uma criança que quer ser profissional. Eu treino, faço tudo que posso para voltar aos gramados.

Pogba à Sky Sports

Carreira de Pogba

Paul Pogba foi revelado pelo Manchester United, mas fez sucesso jogando pela Juventus. Foi atuando pelo clube italiano que o meio-campista começou a ganhar espaço na seleção francesa. Ele conquistou quatro edições do Campeonato Italiano pela Velha Senhora.

O meio-campista foi recontratado pelo Manchester United, mas a volta não saiu tão bem quanto o esperado. Mesmo assim, ele conquistou a Liga Europa pelo time inglês.

Pogba disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Ele foi eleito o melhor jogador jovem da primeira delas e terminou como campeão na seguinte. Antes ele já havia vencido a Copa do Mundo sub-20 pela seleção francesa em 2013.