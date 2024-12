Corinthians anuncia atacante Andressa Alves, ex-Barcelona e seleção brasileira

Visando a temporada 2025, o Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação da atacante Andressa Alves, ex-Barcelona e com diversas convocações à seleção brasileira. A jogadora de 32 anos assinou contrato com o Timão até dezembro de 2027.

"O Corinthians sempre foi a minha paixão. Sempre vesti essa camisa com muito amor, sofri e celebrei com cada um de vocês. Agora, voltarei a vestir essa camisa, mas dessa vez, será por vocês. Eu finalmente estou em casa. Vai, Corinthians", disse Andressa Alves, em vídeo divulgado pelo Timão no Instagram.

Andressa Alves estava atuando no futebol dos Estados Unidos, mais precisamente no Houston Dash. Antes, a atacante de 32 anos teve passagens por grandes clubes da Europa, como Roma e o Barcelona, este último onde foi muito bem-sucedida, com 81 jogos, 29 gols e três assistências durante três temporadas.

Pela Seleção Brasileira, Andressa disputou três Copas do Mundo (2015, 2019 e 2023), além de duas edições dos Jogos Olímpicos (Rio-2016 e Tóquio-2020). Na amarelinha, a jogadora conquistou duas vezes a Copa América.

Porém, após boas passagens na Europa, Andressa Alves não teve bons números na NWSL, a liga de futebol norte-americana feminina. Em 29 jogos pelo Houston Dash, a atacante marcou apenas um gol e deu uma assistência.