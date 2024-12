Hernan: Augusto Melo curtiu o flerte e sonha com Pogba no Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, curtiu o flerte de Paul Pogba e já sonha com o meio-campista francês no Timão, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Eu vou dar uma letra importante para o torcedor do Corinthians — o presidente Augusto Melo está, sim, sonhando com o Pogba.

Acabaram de me dizer que o Augusto curtiu essa letra que o Pogba deu.

André Hernan

Em rápida participação no programa "The Noite", durante entrevista do influenciador Luva de Pedreiro, Pogba brincou que jogaria de graça no Corinthians ao lado de Memphis Depay.

Com o interesse da patrocinadora master do clube em investir numa nova contratação midiática após o sucesso com Memphis, Augusto Melo já cogita abrir negociação com Pogba.

O Pogba está livre, tem a questão da patrocinadora, que quer investir, e a resposta que eu tive agora foi: o Augusto Melo está sonhando, sim, com a ideia de entrar em contato e negociar com o Pogba.

André Hernan

Aos 31 anos, Pogba está suspenso por doping e só pode voltar a jogar em março de 2025. Nas últimas três temporadas, o francês disputou 12 partidas ao todo.

Pogba agrada à patrocinadora, mas Fabinho Soldado precisa aprovar, diz Samir

Além do interesse de Augusto Melo, uma possível chegada de Pogba ao Corinthians agrada demais à patrocinadora master do clube, detalhou o colunista Samir Carvalho.

Porém, a ideia precisa ser aprovada pelo executivo de futebol Fabinho Soldado e pela comissão técnica de Ramón Díaz.

Precisa ter uma conversa também com o pessoal do CT Joaquim Grava. Hoje, existe uma força muito grande do Fabinho Soldado dentro do Corinthians.

O Augusto gosta dessas loucuras, ele curte a ideia. A patrocinadora já tem o desejo de colocar mais um midiático ou até dois no Corinthians na próxima temporada.

Então, o Pogba é um nome bem comentado. Não existe negociação aberta, mas o nome do Pogba passa a ser discutido no clube.

Samir Carvalho

