Anderson Silva ironiza Vitor Belfort por análise sobre luta entre eles no UFC

Ao que parece, a rivalidade entre Anderson Silva e Vitor Belfort segue viva. Na última quarta-feira (11), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, ao tomar conhecimento de uma análise feita por 'The Phenom' sobre a luta entre eles, realizada em 2011 e que foi o novo 'boom' do MMA no Brasil na época, simplesmente o ironizou.

Em setembro, Belfort concedeu uma entrevista exclusiva para a 'ESPN' Brasil e, ao relembrar o importante combate contra Anderson, com ambos no auge no UFC, admitiu que errou ao ter ficado parado na frente do mesmo, dando a oportunidade que ele precisava para nocauteá-lo com um chute frontal que entrou para a história do MMA.

Mas, apesar do duro revés, Vitor afirmou que, se enfrentasse Anderson dez vezes na carreira, venceria as nove lutas restantes por se considerar um lutador superior. Ao ver uma publicação com o comentário do rival, o integrante do Hall da Fama do UFC, através de sua conta oficial no 'Instagram', apelou para o humor em sua resposta, publicando emojis chorando e rindo.

A luta

O confronto envolvendo os atletas foi tenso e com pouca ação em seu início. Depois de um longo período de estudo, que incomodou parte dos fãs, Anderson esbanjou técnica e precisão ao aplicar um chute frontal no queixo de Belfort, que caiu no octógono. Com o rival no solo, 'The Spider' liquidou a fatura via ground and pound, defendendo o cinturão do peso-médio do UFC na época.

Registro de Anderson no MMA

Anderson Silva, de 49 anos, é um dos lutadores mais celebrados dos esportes de combate. Em seu auge, o brasileiro marcou época no MMA. 'The Spider' conquistou o título do peso-médio do UFC logo após sua estreia na companhia e o defendeu dez vezes. Não à toa, o veterano integra o Hall da Fama da organização.

Em sua carreira no MMA, Anderson construiu um cartel composto por 34 vitórias, 11 derrotas e um no contest (sem resultado). Seus principais triunfos foram diante de Chael Sonnen (duas vezes), Dan Henderson, Demian Maia, Derek Brunson, Forrest Griffin, Nate Marquardt, Rich Franklin (duas vezes) e Vitor Belfort.

