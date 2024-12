Mané Garrincha, em Brasília, será candidato a receber a final da Libertadores de 2025

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, é um dos candidatos para sediar a grande final da Copa Libertadores da América de 2025. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta semana a candidatura junto à Conmebol e fez o anúncio nesta sexta-feira.

A decisão da Libertadores do próximo ano está marcada para o dia 29 de novembro. A candidatura de Brasília tem o apoio do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A Conmebol irá anunciar a decisão sobre a escolha do palco da final do torneio continental no início do próximo ano.

"Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da entidade.

Brasília já foi sede da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, da Copa do Mundo Sub-17 e da Copa América de 2021. O Mané Garrincha passou por um processo total de replantio do gramado neste ano. Atualmente, o estádio tem capacidade para 72.788 torcedores.

A final da Libertadores de 2024 foi disputada no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Botafogo sagrou-se campeão ao bater o Atlético-MG por 3 a 1.