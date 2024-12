Colby Covington e Joaquin Buckley batem o peso e confirmam luta principal do UFC Tampa

Na manhã desta sexta-feira (13), foi realizada a pesagem oficial do UFC Tampa, último evento da organização na temporada de 2024. E no card com clima de despedida, todos os 26 atletas escalados para entrarem em ação cumpriram suas missões e venceram a balança, inclusive os protagonistas da noite. Entre os primeiros a subirem ao palco durante a cerimônia, Colby Covington e Joaquin Buckley bateram o peso e confirmaram a luta principal do show.

O primeiro a enfrentar a balança foi Buckley. Em franca ascensão no Ultimate, o americano cravou 77,5 kg. Momentos depois, seu adversário também subiu ao palco. Ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg) e disposto a retomar seu caminho até o cinturão, Covington atingiu a mesma marca de Joaquin, com 77,5 kg. Além de um duelo de gerações, o 'main event' do UFC Tampa promete ser um confronto de estilos, com a trocação agressiva do prospecto e o wrestling e cardio do veterano.

Esquadrão Brasileiro

Além do 'main event', o UFC Tampa conta com a participação de três membros do 'Esquadrão Brasileiro' em ação. O primeiro dos atletas tupiniquins a subir na balança foi Felipe Lima, que compete no card preliminar. Imigrante na Suécia e parceiro de treinos de Khamzat Chimaev, o 'Jungle Boy' atingiu a marca de 66,2 kg. Seu oponente neste sábado, o americano Miles Johns, despontou no palco com o mesmo peso aferido.

Já no card principal, Vitor Petrino mede forças contra Dustin Jacoby. Primeiro da dupla a subir na balança, o brasileiro pesou abaixo do limite da categoria dos meio-pesados (93 kg), com a marca de 92,7 kg. Seu adversário despontou cerca de 500 gramas mais pesado, mas ainda dentro do limite estabelecido para o confronto, com 93,2 kg. 'Cabuloso', como é conhecido, tenta voltar ao caminho das vitórias após perder sua invencibilidade no MMA na última aparição no octógono do Ultimate.

Duelo decisivo nos moscas

Também no card principal, um confronto para lá de importante será disputado na categoria dos moscas (57 kg). Embalado por quatro vitórias seguidas, Bruno Silva mede forças contra Manel Kape. Primeiro a subir ao palco, 'Bulldog' atingiu 57,1 kg na balança. Com requintes de suspense, seu rival angolano foi o penúltimo atleta a se apresentar na cerimônia, mas sem problemas aparentes com o corte de peso, despontando cerca de 400 gramas mais leve, com a marca de 56,7 kg. Dado o contexto da divisão, o vencedor do embate de ranqueados pode se aproximar de uma eventual disputa de cinturão contra o campeão Alexandre Pantoja.

Confira abaixo todos os pesos do UFC Tampa:

Colby Covington (77,5 kg) x Joaquin Buckley (77,5 kg)

Cub Swanson (66,2 kg) x Billy Quarantillo (66,2 kg)

Manel Kape (56,7 kg) x Bruno Bulldog (57,1 kg)

Vitor Petrino (92,7 kg) x Dustin Jacoby (93,2 kg)

Adrian Yanez (61,6 kg) x Daniel Marcos (61,6 kg)

Navajo Stirling (93,4 kg) x George Tokkos (93,4 kg)

Michael Johnson (70,7 kg) x Ottman Azaitar (70,7 kg)

Joel Alvarez (70,7 kg) x Drakkar Klose (70,7 kg)

Sean Woodson (66 kg) x Fernando Padilla (66 kg)

Miles Johns (66,2 kg) x Felipe Lima (66,2 kg)

Miranda Maverick (57,1 kg) x Jamey-Lyn Horth (57,1 kg)

Davey Grant (61,6 kg) x Ramon Taveras (61,6 kg)

Josefine Knutsson (52,6 kg) x Piera Rodriguez (52,6 kg)