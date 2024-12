Ultimato! Patrício Pitbull pede liberação do Bellator para assinar com o UFC

Maior lutador da história do Bellator, Patrício 'Pitbull' Freire está pronto para colocar um ponto final na sua trajetória na organização e seguir em frente. Insatisfeito com a nova administração do evento norte-americano desde a sua aquisição por parte da PFL, o campeão peso-pena (66 kg) deseja encerrar seu contrato vigente e, se possível, assinar um novo compromisso com o UFC.

A notícia não chega a ser uma novidade, uma vez que o atleta brasileiro já havia expressado publicamente seu descontentamento com a nova fase do Bellator. Só que agora, ao que parece, o campeão perdeu a paciência definitivamente. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Patrício Pitbull reiterou seu desejo de se transferir para o UFC e deu um ultimato à organização, que agora é comandada pela PFL.

"Eu quero uma liberação incondicional do meu contrato com o Bellator e enfrentar o campeão do UFC imediatamente. Meu contrato está chegando ao fim, eu não tenho muito mais tempo com eles. Não tenho nenhum desejo real de continuar lutando por eles. Eu preferia que eles me liberassem e seguíssemos nossos caminhos separados. Sou o campeão deles há muitos anos, mais de 10 anos. É hora de seguir em frente. Não quero ter problemas com eles. Eu gostaria de resolver isso de forma amigável. Não quero brigar publicamente, não quero falar mal de ninguém. Só quero seguir em frente. Acho que é a hora", declarou Patrício.

Atrás de reconhecimento

Além da insatisfação com a fusão entre Bellator e PFL, outro ponto que pesa na decisão do campeão brasileiro é o reconhecimento do público. Apesar das inúmeras conquistas no cage do Bellator, Patrício entende que é pouco valorizado pelos fãs de MMA no geral, principalmente por nunca ter atuado no octógono mais famoso do mundo, onde costumam competir os melhores lutadores.

"Todas as coisas que eu fiz nas últimas duas décadas da minha carreira, 15 anos com o Bellator, por mais impressionantes que elas possam ser, eu sempre senti que existia uma falta de atenção da mídia e dos fãs porque eu não estava no UFC. Eu sei o tamanho das conquistas que eu tive, mas não é reconhecido pelas pessoas. Acho que ser campeão no UFC poderia consolidar tudo isso e autenticar tudo que eu fiz até agora. Estou nos últimos anos da minha carreira, mas ainda sou muito bom. Eu ainda estou no auge da minha condição e posso lutar em qualquer lugar com esses caras, e talvez até me tornar campeão do UFC", afirmou o potiguar.

Alex Poatan como exemplo

A confiança de Patrício Pitbull, mesmo já aos 37 anos de idade, vai além de suas capacidades físicas e técnicas dentro do cage. O veterano também se espelha na trajetória percorrida pelo compatriota Alex 'Poatan' Pereira, que, apesar de chegar ao UFC já com a idade avançada, conseguiu conquistar dois títulos em divisões diferentes - peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) - e segue atuando em alto nível até hoje, como comprova o prêmio de 'Lutador do Ano' no 'Oscar do MMA' recebido por ele recentemente.

"Eu gosto de me comparar com Alex Pereira. Nós nascemos na mesma data. Nós temos 37 anos. Ele é campeão do UFC agora. Sinto que eu ainda tenho alguns bons anos em mim. Quero ser campeão do UFC também. É isso que eu vou fazer agora. Eu acho que não resta nada a provar para mim no Bellator. É só uma questão de todo mundo fazer o que é melhor para si", concluiu.

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização. O campeão dos penas da companhia está em seu terceiro reinado no peso e possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus triunfos mais expressivos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.