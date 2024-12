Hugo critica passagem em Portugal: 'Tinha que comprar meia para treinar'

Antes de chegar ao Corinthians, Hugo Souza teve passagem pelo Chaves, do futebol português, onde revelou ter vivido situação precária.

O que aconteceu

Hugo Souza revelou nível inferior do futebol português com relação ao brasileiro, e disse que precisou comprar equipamentos de forma independente: "A realidade, esquece, não dá para comparar. Em questão de estrutura o futebol português está bem para trás do brasileiro. Então, tipo assim, eu cheguei lá, eu tinha que comprar meia para eu treinar", disse em entrevista ao canal Podpah.

O goleiro do Corinthians revelou que situação em Portugal o atingiu psicologicamente: "Eu fui me deparando com a realidade e durante um tempo fui me afundando junto com ela. Minha cabeça tava pirando, tava pifando. Eu falei: 'Tem alguma coisa errada'. Eu precisei buscar ajuda. Eu tive que mudar bastante coisa, por que se não ia dar merda".

O atleta teve saída conturbada do Flamengo e passagem pelo Chaves, de Portugal, onde se destacou até chegar no Corinthians. Na equipe alvinegra, Hugo rapidamente se destacou e substituiu Carlos Miguel, que foi transferido para o Nottingham Forest. O paredão do clube paulista se tornou capitão do elenco.