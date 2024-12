Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, garante presença de Mbappé na Copa Intercontinental Real Madrid

Um dia depois do Real Madrid divulgar a lesão de Kylian Mbappé, o treinador Carlo Ancelotti garantiu a presença do atacante francês na Copa Intercontinental, disputada no Catar, e revelou que a situação do jogador não é grave.

"O problema do Mbappé não é algo muito sério, ele vai viajar para o Catar porque acreditamos que ele pode se recuperar da lesão. É difícil dizer por que essas lesões ocorrem. Nas últimas datas-Fifa, ele ficou aqui, descansou, trabalhou e isso foi perceptível porque seu desempenho melhorou muito", disse Carlo Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Nesta quinta-feira, o Real Madrid informou que Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda, sofrida na partida contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira. O atacante abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, mas precisou ser substituído aos 36 minutos do primeiro tempo após sofrer o desconforto.

A equipe espanhola estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. O Real Madrid já está na final da competição e espera o vencedor do duelo entre Pachuca, do México, e Al-Ahly, do Egito, para conhecer seu adversário.

Carlo Ancelotti ainda aproveitou para falar sobre Endrick. O brasileiro está há quase três meses sem marcar um gol e vem acumulando poucos minutos em campo. Pelo Campeonato Espanhol, o atacante disputou 11 jogos e atuou apenas dez minutos por partida.

"Quando digo que ele tem que trabalhar, não é uma crítica porque ele está bem. Ele é muito jovem, vem para o Real Madrid, que tem o melhor do mundo, e é preciso ter paciência para qualquer coisa. Ele está indo bem, ele tem que continuar seu aprendizado para continuar melhorando", analisou o treinador.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 17 horas, quando visita o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Vallecas. Para esta partida, Kylian Mbappé não foi relacionado pelo treinador Carlo Ancelotti.