Com apoio da CBF, Brasília é candidata a sede da final da Libertadores-2025

A CBF oficializou nesta sexta-feira (13) a candidatura do Mané Garrincha, localizado em Brasília (DF), como sede da final da Copa Libertadores de 2025.

O que aconteceu

A CBF formalizou a candidatura à Conmebol, que deve anunciar o vencedor no início de 2025. De acordo com a entidade brasileira, a candidatura conta com o apoio formal do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MBD).

Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Seria a terceira final de Libertadores no Brasil nos últimos cinco anos. A edição de 2020 — que teve final em janeiro de 2021 por conta da pandemia — aconteceu no Maracanã (RJ). Na ocasião, o Palmeiras venceu o Santos na prorrogação e faturou o título. Já em 2023, o Fluminense levantou a taça no mesmo estádio após triunfo sobre o Boca Jrs.

O Mané Garrincha tem capacidade para 70 mil pessoas e recebeu diversas competições internacionais. O estádio abrigou partidas da Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa do Mundo Sub-17 e Copa América de 2021.

O gramado do estádio foi renovado para receber a seleção brasileira em outubro, pelas Eliminatórias. Na ocasião, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 diante de mais de 60 mil pessoas.