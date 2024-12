Christian Horner sugere troca de Sergio Perez por Tsunoda ou Lawson na Red Bull

Depois de uma temporada complicada, com resultados muito abaixo em relação ao seu companheiro de equipe, o tetracampeão Max Verstappen, Sergio Perez tem seu lugar ameaçado como piloto da Red Bull na próxima temporada. Christian Horner, diretor da escuderia austríaca, indicou que a Red Bull monitora os pilotos da filial RB, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, e que eles seriam bons nomes para integrar a equipe principal.

"Acho que Liam, em circunstâncias desafiadoras, fez um trabalho muito bom. Se você analisar o que ele fez no tempo que teve e o ritmo de corrida que teve, ele fez um bom trabalho", elogiou Horner. O neozelandês só participou das últimas corridas da temporada, substituindo Daniel Ricciardo a partir do GP dos Estados Unidos.

"Yuki também fez um bom trabalho, então, caso algo fosse decidido com Checo (Perez), eles seriam os candidatos que procuraríamos", sugeriu o diretor da Red Bull. Tsunoda chegou a pilotar o RB20 em Abu Dabi, nos testes de pós-temporada. "Sinto uma grande diferença entre o que eu estava pilotando (e este carro)", animou-se o japonês.

Perez renovou seu contrato com a equipe por dois anos, em junho passado, mas seu desempenho nas pistas irritou o alto escalão da escuderia. O mexicano subiu ao pódio em quatro das cinco primeiras provas, mas somou apenas 49 pontos entre a sétima e a 24ª corrida. O mau desempenho de Perez impediu que a Red Bull, apesar do título de Verstappen, brigasse com McLaren e Ferrari pelo Mundial de Construtores.

De acordo com Horner, Red Bull e Sergio Perez vão fazer um balanço da temporada e discutir o futuro da parceria. "Obviamente, essas discussões acontecerão entre Checo e a equipe. Agora que terminamos a temporada, vamos sentar com ele e refletir sobre a temporada e, obviamente, onde deu errado e coletivamente trabalhar qual é o caminho certo e apropriado a seguir", explicou.

"Ele fez muito por esta equipe, contribuiu para os campeonatos de construtores de 2022 e 2023, foi vice-campeão no ano passado", acrescentou Horner. "Ainda é nosso piloto, não há pressa, vamos sentar e ter essa conversa agora que a temporada acabou."

Por outro lado, o dirigente ressaltou ser "crucial" para a Red Bull ter dois pilotos competitivos e pontuando regularmente. "A Ferrari estará forte com sua dupla no ano que vem, a McLaren tem uma equipe forte, a Mercedes terá um piloto inexperiente em um de seus assentos", analisou. "Para nós, é muito importante que ambos os nossos pilotos estejam entregando (resultados) e que não haja uma lacuna significativa."