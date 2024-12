Botafogo foi time de zumbis contra o Pachuca, diz Juca: 'É frustrante'

O Botafogo enfrentou uma maratona fatigante e parecia um time de zumbis na derrota por 3 a 0 para o Pachuca na Copa Intercontinental, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Botafogo foi submetido a uma prova que ninguém que seja simplesmente humano é capaz de ser submetido.

Um time não pode fazer o que o Botafogo fez: em 15 dias jogar três decisões, uma quarta decisão ainda contra o São Paulo, tomar um avião de madrugada, viajar 15 horas e chegar num país com seis horas de fuso para jogar 40 horas depois um jogo eliminatório.

Ainda num avião que deveria ser e não era. O Botafogo acabou comprando gato por lebre -- em vez de ter um avião, teve uma carroça.

Juca Kfouri

O colunista disse que não se surpreendeu com o passeio que o Botafogo tomou do Pachuca, que estava há um mês sem jogar, chegou com antecedência no Qatar e atropelou fisicamente o time escalado por Artur Jorge

Só quem já passou por isso, é grande, tem mais de 1,80 m, num voo 15 horas, sabe o quanto isso é difícil de superar. Os seus reflexos não ficam em dia, o corpo não fica em dia, dói tudo, você fica meio zumbi.

E foi o que a gente viu — o time do Botafogo era um time de zumbis.

Por mais que entrassem jogadores que não vinham jogando para mesclar, para dar algum pulmão, algum descanso para aqueles que vinham participando da maratona a que o Botafogo se submeteu, a mim não surpreendeu em nada.

Juca Kfouri

Apesar do calendário apertado e dos contratempos da viagem, a eliminação do Fogão nas quartas de final foi uma decepção.

É sim uma frustração, uma decepção. Puxa vida, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foi eliminado por um time que ficou em 16º no México. E de 3 a 0.