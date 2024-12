Rodada NBA: Mesmo sem Jayson Tatum, Celtics vencem os Pistons; Miami bate Toronto

Três jogos agitaram a noite desta quinta-feira na NBA. Mesmo sem o astro Jayson Tatum, o Boston Celtics venceu o Detroit Pistons por 123 a 99, com grande atuação de Payton Pritchard, que marcou um duplo-duplo com 27 pontos e dez assistências.

Além disso, outro ponto positivo de Boston foi o armador Derrick White, que marcou 23 pontos. Pelo lado de Detroit, o destaque ficou com Ron Holland, dono de 26 pontos.

Com o resultado, os Celtics chegaram em 20ª vitória na temporada, tendo perdido cinco jogos na temporada até aqui. Já os Pistons sofreram sua 16ª derrota nesta edição da NBA, e só venceram dez vezes até aqui.

O Boston Celtics volta às quadras neste domingo contra o Washington Wizards, às 20h (de Brasília). Por sua vez, o Detroit Pistons jogará apenas na segunda-feira, contra o Miami Heat, às 21h.

Miami Heat x Toronto Raptors

No outro jogo da noite, o Miami Heat venceu o Toronto Raptors por 114 a 104. Os atletas Tyler Herro e Bam Adebayo comandaram a vitória do Heat, com 23 e 21 pontos, respectivamente. O astro Jimmy Butler não teve uma grande atuação, marcando apenas 11 pontos. Pelo lado dos Raptors, o armador Gradey Dick foi o destaque, com 22 pontos.

Com a vitória, o Heat chegou em seu 13º triunfo na temporada, enquanto os Raptors estão nas últimas posições da Conferência Leste, com 19 derrotas até aqui.

O Miami Heat entra em ação novamente na segunda-feira, às 21h, contra o Detroit Pistons. O Toronto Raptors jogará no mesmo dia, às 21h30, contra o Chicago Bulls.

Veja outro resultado da NBA nesta quinta-feira:

New Orleans Pelicans 109 x 111 Sacramento Kings