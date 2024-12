Revanche? Fluminense vence o Manchester City e conquista título na base

O Fluminense bateu o Manchester City por 2 a 1 nesta sexta-feira e conquistou o título do Mahd Intercontinental Cup Sub-14, torneio disputado em Riad, na Arábia Saudita. Os gols do Tricolor Carioca foram marcados por André Luiz e Samuell.

Entretanto, se nas categorias de base o Fluminense venceu os ingleses, nos profissionais o inverso aconteceu. Na final do Mundial de Clubes de 2023, o City bateu o Tricolor carioca por 4 a 0 e conquistou a competição.

Embora tenha saído atrás no placar, o Tricolor Carioca, atual campeão carioca, brasileiro e da Taça Guanabara, dominava as ações, mas tinha o ímpeto contido pelo goleiro do City, que vivia uma manhã inspirada.

Aos 16 minutos do segundo tempo, após lançamento da intermediária, a bola acabou desviada pelo defensor adversário em direção à área e sobrou para André Luiz, que ainda esbarrou no arqueiro, até que, na volta, completou para o fundo da rede, igualando o marcador.

O gol do título saiu aos 26 minutos, quando Matheus Alexandre, na meia-lua, achou Samuell livre na ponta esquerda do ataque para acertar o ângulo. A dupla de atacantes liderou a artilharia da campanha, com três bolas na rede cada.