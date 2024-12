Vasco lança camisa comemorativa do título brasileiro de 1974

O Vasco preparou uma surpresa para os seus torcedores nos últimos dias de 2024. O clube lançou nesta quinta-feira uma camisa comemorativa da conquista do Campeonato Brasileiro de 1974.

O título completou o aniversário de 50 anos. Segundo comunicado vascaíno nas redes sociais, a nova camisa ainda não tem data definida para ser comercializada. "Disponível em breve em todas as lojas do Gigante da Colina", destacou o time carioca.

O Brasileirão de 1974 foi disputado por 40 equipes. No dia 1º de agosto, o Vasco garantiu o título ao superar o Cruzeiro por 2 a 1, no estádio do Maracanã. Os gols vascaínos foram marcados por Ademir e Jorginho Carvoeiro.

O time de São Januário era comandado na ocasião pelo técnico Mário Travaglini. Na decisão, iniciou a partida com Fidélis, Miguel, Moisés e Alfinete; Alcir, Zanatta e Ademir; Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite e Luís Carlos.