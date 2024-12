Kompany indica retorno de Harry Kane ao Bayern de Munique na próxima semana

Ausente dos gramados desde 30 de novembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita no empate por 1 a 1 entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o atacante Harry Kane deve voltar a jogar na próxima semana. Seu retorno é bastante aguardado, já que o capitão da seleção inglesa marcou 20 gols em 19 jogos pelo Bayern em todas as competições na atual temporada.

Kane ficou fora dos últimos três jogos da equipe bávara. O técnico Vincent Kompany afirmou, nesta sexta-feira, que o jogador não será relacionado para o confronto do Campeonato Alemão deste sábado, com o Mainz, às 11h30 (horário de Brasília), mas deverá retornar na próxima semana e enfrentar o RB Leipzig, em 20 de dezembro.

"Obviamente, estou focado apenas no Mainz agora, mas, em relação a Harry, é ótimo (o retorno). Será difícil que volte agora, mas deve estar disponível contra o Leipzig", disse o treinador. "Foi uma recuperação rápida e positiva para ele."

Com a longa lista de lesões do Bayern, incluindo o goleiro Manuel Neuer, o lateral-esquerdo Alphonso Davies e o meio-campista João Palhinha, Kompany indicou que a pausa de inverno será bem-vinda para que seus atletas se recuperem até 11 de janeiro, quando o time voltará a campo após as festas de fim de ano.

"Agora estou feliz porque temos uma pausa de inverno (na Alemanha). Não há nem uma pausa de verão se você olhar para a programação que teremos", disse Kompany, referindo-se ao Mundial de Clubes de 2025. "É importante que você tenha um certo número de dias para se recuperar, não apenas fisicamente, mas mentalmente."

No novo Mundial de Clubes, que acontecerá de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, o Bayern enfrentará o Auckland City, da Nova Zelândia, o Boca Juniors e o Benfica na fase de grupos.