Botafogo fez papelão no Qatar, diz Mauro Cezar: 'Coitadismo é cansativo'

O Botafogo deu um papelão e teve uma participação pífia na Copa Intercontinental, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Segundo o colunista, a história do avião do New England Patriots e o calendário apertado (mas já conhecido) estão sendo usados como desculpa para o fiasco do Botafogo.

Esse coitadismo do Botafogo é um negócio bem cansativo. Aliás, se eu fosse o Botafogo, eu ia ficar muito bravo com isso, porque está todo mundo com peninha do Botafogo.

Ou o Botafogo é um grande e os outros não gostam do Botafogo, como todo time grande é detestado pelos rivais, ou o Botafogo é um coitadinho. O Botafogo não é um coitadinho.

O Botafogo hoje tem uma injeção de grana pesada, os jogadores mais caros do futebol brasileiro fizeram parte do elenco que o Botafogo ganhou nessa temporada, ganhou os dois títulos e fez um papelão como o Flamengo fez dois anos antes, como o Palmeiras fez também dois anos antes. Simples assim.

Mauro Cezar

Mauro Cezar ressaltou que as adversidades enfrentadas não justificam o atropelo de 3 a 0 que o Botafogo tomou do Pachuca nas quartas de final.

É um papelão, você cria uma expectativa danada para esse negócio. Quem arrumou esse avião foi o Botafogo, e foi uma tiração de onda danada: 'não porque o John Textor é amigo do dono do Patriots, o Tom Brady andava nesse avião'. E de repente o avião é uma porcaria.

O erro é do Botafogo. O erro é de quem contratou. Pegasse o avião da Leila [Pereira], talvez fosse melhor. Enfim, foi uma participação pífia do Botafogo.

Eu não vou passar para o Botafogo -- foi um papelão, sim, e o elenco tão elogiado fracassou.

Mauro Cezar

