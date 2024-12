Raphael Veiga se despede de Dudu no Palmeiras: 'Jogar ao seu lado tornou tudo mais fácil'

Raphael Veiga publicou, nesta sexta-feira, em suas redes sociais, uma homenagem ao meia-atacante Dudu, que rescindiu seu contrato com o clube alviverde na quinta-feira. A dupla teve uma parceria de sucesso durante seis temporadas no Palmeiras, considerando períodos de empréstimos e longos afastamentos por lesões desde que foram contratados.

A parceria de sucesso rendeu a eles -e ao Palmeiras- o bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023). Na maioria das conquistas, Veiga e Dudu foram as principais peças da equipe.

"Obrigado pela parceria nesses anos, Baixola. Se hoje consegui alcançar esse nível na minha carreira, é porque jogar ao seu lado tornou tudo mais fácil", elogiou Raphael Veiga em sua conta no Instagram. "Sua história aqui jamais será esquecida! Deus te abençoe sempre, irmão", escreveu.

Dudu decidiu deixar o Palmeiras após ter tido poucas chances no time titular em 2024, passando a maior parte dos jogos no banco de reservas. A última partida do jogador de 32 anos com a camisa alviverde foi em 8 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última rodada do Brasileirão. Ele entrou no intervalo e foi aplaudido pela torcida, que criticou a diretoria pela falta de uma despedida mais calorosa.

A expectativa é de que o atleta acerte o seu retorno ao Cruzeiro, clube que o revelou e para onde quase se transferiu no meio do ano, voltando atrás na decisão após a má repercussão entre torcedores palmeirenses. Os mineiros têm como o trunfo Alexandre Mattos, diretor de futebol responsável por levar o atleta pela primeira vez ao Palmeiras. Dudu recebia no clube paulista aproximadamente R$ 2,1 milhões mensais, um dos maiores salários do país.

Ao todo, Dudu realizou 462 jogos com a camisa palmeirense e conquistou 12 títulos, tornando-se o maior campeão pelo clube no século 21. Foram uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Recopa, duas Libertadores, três Campeonatos Paulistas e quatro Campeonatos Brasileiros.