Pogba só vale ao Corinthians se for de graça, diz Julio Gomes

Cogitado no Corinthians, Paul Pogba só vale a pena se for de graça, afirmou o colunista Julio Gomes no UOL News Esporte desta sexta (13).

Se for um negócio em que ele vem de graça, se eu te pago X por cada jogo que você fizer, de repente, vai que acontece. É o famoso baixo risco e alta recompensa.

Agora, se for para pagar salário, acreditar que venda de camisa vai pagar, me parece meio absurdo. Ele é um ex-jogador em inatividade.

Julio Gomes

O colunista destacou que Pogba jogou pouquíssimo em suas últimas temporadas. Campeão mundial pela França, o meia está suspenso por doping e pode voltar a jogar em março.

O Pogba tem 31 anos ainda, faz 32 em março. Mas a impressão é que ele não joga desde a Copa de 2018, e não é muito equivocada essa impressão. O Pogba teve muitas lesões.

Entre 2022 e 2024 na Juventus ele fez oito partidas. Oito, nas últimas três temporadas. Então, é um jogador que não é mais jogador de futebol.

Julio Gomes

Pogba declarou em participação num programa de TV que jogaria até de graça no Corinthians ao lado de Memphis Depay. Após o flerte, o nome do francês ganhou força no Timão.

