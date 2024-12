Treinador confirma e explica interesse de Topuria em subir de divisão no UFC

Ao que tudo indica, o reinado de Ilia Topuria na divisão dos penas (66 kg) deve se encerrar em breve. Depois do próprio georgiano radicado na Espanha indicar sua provável subida para o peso-leve (70 kg), agora foi a vez do treinador de 'El Matador' confirmar a informação e explicar os motivos por trás da decisão de seu pupilo.

Em entrevista ao 'Submission Radio', Jorge Climent afirmou que o desgastante corte de peso para atuar na divisão dos penas é o principal responsável por fazer o campeão cogitar abdicar de seu cinturão e mudar de categoria. Isso porque, de acordo com o treinador, Topuria chega a pesar 85 kg 'em off' - ou seja, atualmente, o georgiano corta cerca de 20 kg para competir.

"Sim, a verdade, eu acho, é que ele odeia cortar peso. Ele faz isso muitas vezes, e é muito difícil toda vez que fazemos. Ele não quer fazer mais isso, e é por isso que ele quer subir para a categoria de peso seguinte, porque ele acha que o peso normal dele está naquela classe de peso. No começo, Ilia lutava no 61 kg (peso-galo) e ele era jovem. Seu corpo vai mudando. Nós decidimos porque ele quer se sentir melhor. Às vezes eu vejo Ilia com 85 kg, e ele precisar estar com 66 (kg). Nós fazemos um corte de peso muito grande", revelou Climent.

Do Bronx como primeiro rival no peso-leve?

Aparentemente, Ilia Topuria já tem planejado sua subida para o peso-leve. Tanto é que o campeão dos penas parece até mesmo ter definido quem gostaria que fosse seu primeiro adversário na categoria até 70 kg do Ultimate. Trata-se do brasileiro Charles Do Bronx, ex-detentor do título até 70 kg da entidade e número dois do ranking, como o próprio georgiano sugeriu.