Ancelotti confirma Mbappé no Qatar e pede tempo a Endrick: 'Muito jovem'

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti falou em entrevista coletiva que Mbappé viajará ao Qatar e lesão não deve tirar atleta da decisão do Intercontinental. Sobre Endrick, o treinador disse que o jovem precisa de adaptação para ter mais minutagem.

O que aconteceu

Ancelotti tranquilizou os torcedores do Real Madrid e relatou que lesão de Mbappé não deve desfalcá-lo do torneio mundial: "O que Mbappé tem não é algo muito sério. Ele viajará para o Catar e verá se consegue jogar parte do jogo. Achamos que ele poderá se recuperar da lesão a tempo".

O técnico da equipe espanhola falou também sobre ter paciência com Endrick, que deverá receber mais oportunidades conforme estiver mais adaptado: "Fala-se do Endrick, que eu dou poucos minutos para ele, blá, blá, blá... Mas ele é um jogador muito jovem que tem que se adaptar, melhorar. É claro que ele gostaria de jogar mais".

Ancelotti rasgou ainda elogios a Vini Júnior, que retornou de lesão com gol na vitória sobre a Atalanta, pela Champions League: "Para nós, Vinicius continua sendo o melhor do mundo, com uma humildade enorme que é rara em um jogador do nível dele", exaltou.