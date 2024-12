Toulouse tenta se impor contra Saint-Étienne pelo Francês

Um jogo abre nesta sexta-feira a 15ª rodada do Campeonato Francês. O Toulouse recebe o Saint-Étienne no Estádio Municipal de Toulouse tentando se impor para encostar no primeiro pelotão.

Onde assistir: a partida não terá transmissão no Brasil.

Atualmente o Toulouse aparece com 18 pontos conquistados e, em caaso de triunfo, vai encostar no Nice, que soma 23 pontos e aparece na zona de classificação para a Conference League. Já o Saint-Étienne faz campanha bem ruim, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos ganhos.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 34 pontos conquistados, cinco a mais que Olympique de Marselha e Monaco, que dividem a segunda colocação.

Abaixo, todos os confrontos programados para este fim de semana pela competição, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira



16h45 Toulouse x Saint-Étienne

Sábado



14h Olympique de Marselha x Lille



15h Auxerre x Lens



17h Reims x Monaco

Domingo



11h Montpellier x Nice



13h Brest x Nantes



13h Le Havre x Strasbourg



13h Rennes x Angers



16h45 PSG x Lyon.