Topuria descarta abandonar cinturão peso-pena em possível subida para os leves do UFC

Nesta semana, Ilia Topuria surpreendeu a comunidade do MMA ao se mostrar disposto a encerrar seu ciclo no peso-pena (66 kg) do UFC e até cogitou abrir mão do cinturão para subir para o peso-leve (70 kg), em busca de conquistar o segundo título em uma divisão diferente da liga. Inclusive, o georgiano mencionou Charles Oliveira como um potencial oponente. Mas não demorou para 'El Matador' mudar de ideia.

Em sua conta oficial no 'X', o campeão do UFC reforçou sua intenção de competir no peso-leve, mas não definiu quando irá subir de categoria. De todo modo, Topuria descartou qualquer possibilidade de abandonar o cinturão do peso-pena para realizar a possível aventura.

Sendo assim, o atleta frustrou os planos de Diego Lopes e Movsar Evloev. Contando com a mudança de divisão definitiva de Ilia, os lutadores desafiaram Alexander Volkanovski para um combate, que valeria o cinturão vago do peso-pena. No entanto, 'El Matador' tratou de mandar um recado direto aos demais competidores da categoria, frisando que não será nada fácil para eles tomarem seu título.

"Não vou deixar o cinturão vago. A decisão de subir de categoria é inteiramente minha. Ainda não tive nenhuma conversa com o UFC, então tudo ainda está para ser decidido. Parem de comemorar, porque não vou a lugar nenhum. Dominei minha divisão e farei o mesmo na próxima", escreveu o lutador.

Registro de Topuria no MMA

Ilia Topuria, de 27 anos, se tornou campeão do peso-pena do UFC estando invicto na carreira. O georgiano iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e estreou na companhia em 2020. No esporte, 'El Matador' disputou 16 lutas e venceu todas, sendo 14 pela via rápida (oito por finalização e seis por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkanovski, Bryce Mitchell, Josh Emmett e Max Holloway.

