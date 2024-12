'Surfar nas oportunidades': como Gabrielzinho aproveita o sucesso em Paris

Vencedor do Prêmio Paralímpicos como melhor atleta do ano, Gabrielzinho celebrou o momento e contou como tem aproveitado seu nome em evidência a favor da própria carreira e modalidade.

Tenho recebido muitas oportunidades. Estou colhendo os frutos que eu plantei durante todo esse ciclo, aproveitando todo esse momento... É surfar um pouco nas oportunidades que a gente tem. E é o tempo que eu tenho para aparecer em todos os lugares possíveis. Então eu estou muito feliz. Onde eu tiver a oportunidade de estar, pode ter certeza que eu vou estar e representar o Brasil tanto dentro quanto fora desse país.

Gabrielzinho, ao UOL.

Gabrielzinho tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação através

de um professor de educação física da escola onde estudava, nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Em Paris, ele conquistou três medalhas de ouro: 100m costas, 200m livre e 50m costas.

Em cerimônia realizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) na noite de quinta-feira, o nadador ganhou o prêmio de melhor atleta do ano ao lado da também nadadora Carol Santiago.

Eu estou muito feliz com esse reconhecimento de todo o meu trabalho. Isso é maravilhoso, é uma recompensa de todo o trabalho que eu fiz no ano, de tudo que eu fiz em Paris, e ser coroado com mais esse prêmio para mim é muito especial. Paris foi mágico e espero que Los Angeles seja ainda mais especial.

Gabrielzinho.

O atleta também comentou sobre o quanto seu sucesso acabou influenciando jovens e pessoas com deficiência a praticarem o esporte.