Botafogo: Gregore recebe um jogo de suspensão por expulsão na final da Libertadores

Expulso aos 40 segundos de jogo na final da Copa Libertadores, o volante Gregore recebeu um jogo de suspensão, após decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol. Assim, o jogador vai desfalcar o Botafogo na partida de ida da Recopa Sul-Americana.

Gregore recebeu cartão vermelho direto por acertar uma solada na cabeça de Fausto Vera, aos 40 segundos de jogo na final da Copa Libertadores, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. O jogador do Atlético-MG sofreu um corte na região e precisou de atendimento médico. Essa foi a expulsão mais rápida da história das finais da competição.

Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo venceu o Galo por 3 a 1 e conquistou o título inédito.

O volante vai desfalcar o Botafogo apenas na partida de ida da Recopa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina. O duelo deve acontecer no dia 19 de fevereiro de 2025, no Estádio El Cilindro. O jogo de volta, no Nilton Santos, está previsto para o dia 26. O torneio coloca o campeão da Libertadores diante do campeão da Copa Sul-Americana.

Além da suspensão, Gregore também terá que pagar uma multa de aproximadamente R$ 23,8 mil. Segundo a Conmebol, o valor será automaticamente debitado do que o clube tem a receber de direitos televisivos ou de patrocínio.