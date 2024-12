Neymar reafirma desejo de jogar a quarta Copa do Mundo com a Seleção

Lesionado, o atacante Neymar já projeta os próximos passos da carreira. O jogador de 32 anos disse ter o desejo de continuar atuando pela Seleção Brasileira e espera disputar sua quarta Copa do Mundo em 2026, nos Estados Unidos.

"Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube", disse Neymar, em entrevista ao programa "Bartoli Time", da RMC.

Após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022, Neymar chegou a afirmar que não tinha "100% de certeza" se voltaria a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Depois do Mundial, Neymar sofreu muito com lesões, sofrendo a pior delas vestindo justamente a amarelinha. Em novembro de 2023, o atacante sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda em um jogo contra o Uruguai, nas Eliminatórias, ficando afastado dos gramados por mais de um ano.

Além disso, desde a competição mundial, contando partidas pelo Paris Saint-Germain, Seleção e Al-Hilal, Neymar só entrou em campo 20 vezes em pouco mais de dois anos. O jogador retornou da grave lesão em novembro deste ano, mas logo em seu segundo duelo se machucou novamente e volta apenas em 2025.