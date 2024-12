Danilo Fernandes renova seu contrato com o Bahia por mais uma temporada

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com o goleiro Danilo Fernandes. Atleta com mais tempo de clube do atual elenco, o jogador assinou por mais um ano e permanece na equipe até o final de 2025.

Danilo Fernandes chegou ao Bahia no começo de 2021, emprestado pelo Internacional. Ao todo, o goleiro de 36 anos já disputou 57 partidas e deu uma assistência. Conquistou um Campeonato Baiano (2023) e um acesso à Série A (2022).

?? Ele fica! Goleiro Danilo Fernandes renova por mais uma temporada com o Esquadrão. Leia mais no app EC Bahia ou no site oficial ?? https://t.co/Rkc3iTDyhF #oPioneiroVoltou #BBMP pic.twitter.com/G1e8cDAn3t ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 13, 2024

Em 2023, o goleiro virou reserva de Marcos Felipe e disputou apenas três jogos nos últimos dois anos. Na última edição do Campeonato Brasileiro, Danilo Fernandes entrou em campo somente uma vez. O arqueiro foi titular na partida entre Bahia e Atlético-GO, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, na Arena Fonte Nova.

O Tricolor de Aço venceu por 2 a 0 e garantiu vaga na Libertadores pela primeira vez em 35 anos. O Bahia terminou o Brasileirão na 8ª posição, com 53 pontos, e vai disputar as fases preliminares da competição continental em 2025.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Danilo Fernandes também teve passagens pelo Sport e Internacional.