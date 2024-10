De virada, Werder Bremen goleia Wolfsburg fora de casa pelo Campeonato Alemão

O Wolfsburg recebeu o Werder Bremen, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Na Volkswagen Arena, o time visitante venceu, de virada, por 4 a 2, com gols de Mitchell Weiser, Felix Agu, Marvin Ducksch e Marco Grull. Enquanto Tiago Tomás e Joakim Maehle marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Wolfsburg permanece com sete pontos, mas cai para a 13ª posição. Por outro lado, o Werder Bremen vai aos 11 tentos conquistados e pula para a 8ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (26), pela oitava rodada do Campeonato Alemão. O Wolfsburg visita o St. Pauli, às 10h30 (de Brasília), no Millerntor-Stadion. Enquanto o Werder Bremen recebe o Bayer Leverkusen, às 13h30, no Weserstadion.

O Wolfsburg abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, o goleiro Michael Zetterer saiu mal e a bola sobrou na pequena área para o português Tiago Tomás desviar para o fundo do gol e deixar os mandantes na vantagem.

Na reta final da primeira etapa, Marvin Ducksch recebeu na ponta esquerda e encontrou Mitchell Weiser, que completou de cabeça para deixar tudo igual no placar, aos 49 minutos.

A virada do Werder Bremen saiu aos cinco minutos do segundo tempo. Marco Grull recebeu na área e finalizou. O goleiro Kamil Grabara fez boa defesa, mas no rebote Felix Agu balançou as redes. Aos 21 minutos, Weiser avaçou pelo lado direito e cruzou para Ducksch, que bateu de primeira e marcou o terceiro gol do time visitante.

Logo em seguida, aos 23, Patrick Wimmer, que tinha acabado de sair do banco de reservas, recebeu cartão vermelho direto, depois de uma falta dura e deixou o Wolfsburg com um homem a menos.

Os visitantes ampliaram aos 26 minutos. Dessa vez pelo lado esquerdo, Marvin Ducksch lançou para Marco Grull, que matou no peito e bateu firme para anotar o quarto gol.

O time da casa ainda conseguiu diminuir. Joakim Mahle recebeu na ponta direita, trouxe para o meio, limpou a marcaçao e bateu no cantinho para fazer um belo gol, aos 33 minutos.

Holstein Kiel x Union Berlin

Mais cedo, o Holstein Kiel recebeu o Union Berlin, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. No Holstein Stadion, Aljoscha Kemlein abriu o placar para o time visitante, aos 18 minutos do primeiro tempo. Já na reta final da partida, aos 44, Tom Rothe ampliou e garantiu a vitória por 2 a 0.

Com a vitória, o Union Berlin foi aos 14 pontos e assumiu a 5ª posição. Já o Holstein Kiel segue sem vencer na competição e ocupa a vice-lanterna, com apenas dois tentos.

O Holstein Kiel volta a campo no próximo sábado (26), às 10h30, quando visita o Stuttgart, na MPH Arena. O Union Berlin recebe o Eintrach Frankfurt no domingo (27), às 13h30, no Estádio An der Alten Forsterei. As duas partidas são válidas pela oitava rodada do Campeonato Alemão.