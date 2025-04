Transmissão ao vivo de Universidad de Chile x Botafogo: veja onde assistir

O Botafogo mede forças com a Universidad de Chile hoje, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nacional, em Santiago, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para RJ, MG, ES, SC, AL, PI, PB, MT, RR, RO, AC, AM, AP, RN e o Distrito Federal) e Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Atual campeão, o Botafogo vai em busca do bicampeonato. O Glorioso fez grande campanha ano passado, superando Palmeiras, São Paulo, Peñarol e Atlético-MG no mata-mata.

O técnico Renato Paiva fará o seu segundo jogo. Ele comandou o Botafogo no empate com o Palmeiras, válido pelo Brasileirão, no fim de semana.

O Alvinegro está no Grupo A. Além da Universidad de Chile, a chave conta ainda com Estudiantes e Carabobo.

Universidad de Chile x Botafogo -- Copa Libertadores 2025