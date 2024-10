França bate Bélgica em jogaço com pênalti perdido, gol anulado e expulsão

Imagem: ANP via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

A França superou novamente a ausência de Mbappé, venceu a Bélgica por 2 a 1 em um jogo eletrizante disputado em Bruxelas e, de quebra, ficou mais perto de cravar sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. O duelo da 4ª rodada do Grupo 2 teve gol anulado, pênalti perdido e expulsão nos minutos finais.

Kolo Muani chamou a responsabilidade e foi o "cara" do time de Didier Deschamps com dois gols — Openda balançou as redes para os donos da casa.

Os franceses foram aos 9 pontos, um atrás da Itália, e podem se garantir na próxima fase já na próxima rodada. Os belgas, por outro lado, se complicaram na tabela e estacionaram nos 5 pontos.

As seleções voltam a jogar pela Liga das Nações só no dia 14 de novembro. A Bélgica recebe a Itália em Bruxelas, enquanto a França mede forças com Israel em Paris.

Como foi o jogo

Os donos da casa iniciaram o jogo encurralando os atuais vice-campeões mundiais. Tielemans e Openda tiveram ao menos três boas chances, mas não calibraram a pontaria na hora da finalização — e pararam em Maignan quando acertaram a meta dos franceses.

Doku, da Bélgica, e Guendouzi, da França, brigam pela bola durante jogo da Liga das Nações Imagem: ANP via Getty Images

A pressão culminou em pênalti perdido aos 22 minutos: após falta de Konaté em Openda confirmada pelo VAR, Tielemans exagerou na dose ao bater cruzado e viu a bola parar longe do gol.

A França respondeu na mesma moeda, mas abriu o placar. Barcola foi derrubado por Faes, e Kolo Muani deslocou Casteels com categoria: 1 a 0.

O empate veio no último lance antes do intervalo. Depois de um erro na saída de bola dos visitantes, a bola parou nos pés de De Ketelaerel, que cruzou na medida para Openda mandar no contrapé de Maignan: 1 a 1.

Openda comemora gol da Bélgica sobre a França em duelo da Liga das Nações Imagem: NICOLAS TUCAT / AFP

Franceses fazem dois gols para valer um. A seleção de Didier Deschamps voltou do vestiário disposta a engatar uma blitz nos belgas e virou o jogo. Primeiro, Koné teve gol anulado por um toque na mão de Kolo Muani — três minutos depois, no entanto, o atacante marcou seu segundo gol na partida e cravou o 2 a 1.

Kolo Muani é abraçado por jogadores após marcar em Bélgica x França, jogo da Liga das Nações Imagem: JOHN THYS / AFP

Tchouaméni é expulso. O volante do Real Madrid tomou o segundo amarelo já na casa dos 30 minutos e colocou em xeque a vitória de seu país. As investidas belgas, porém, não foram capazes de furar a defesa da França, que conseguiu se segurar até o apito final.