São Paulo se reapresenta após empate na Libertadores e abre preparação para pegar o Cruzeiro

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo se reapresentou após o empate por 2 a 2 contra o Alianza Lima, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na noite da última quinta-feira. Agora, o foco dos treinamentos é o duelo contra o Cruzeiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

Substituído no intervalo da partida após sentir um incomodo na coxa esquerda, Arboleda não foi diagnosticado com lesão. Agora o defensor depende da evolução muscular para retornar às atividades.

Os jogadores do São Paulo que atuaram por mais minutos no empate contra o time peruano, cumpriram um cronograma de recuperação na parte interna do CT.

Já o restante do elenco, sob o comando de Zubeldía, realizou um coletivo em campo reduzido.

Para o duelo, Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem como desfalques.

Zubeldía chega pressionado para o confronto, já que além do empate contra o Alianza Lima, o treinador ainda não conseguiu vencer no Brasileirão. Na estreia, empatou sem gols com o Sport, no Morumbis, assim como contra o Atlético-MG, na segunda rodada, em partida disputada no Mineirão.

O duelo contra o Cruzeiro está marcado para este domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.