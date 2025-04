Volante do carro se solta na mão de Alonso durante treino da F1; assista

O espanhol Fernando Alonso segurou nas mãos, literalmente, o volante de seu carro durante o segundo treino-livre do GP do Bahrein, nesta sexta (assista abaixo).

O que aconteceu

O volante se desprendeu no início da sessão enquanto o piloto da Aston Martin fazia uma curva. Ele já vinha em baixa velocidade quando a peça se soltou do veículo.

Alonso conseguiu encaixá-lo de volta e evitar um acidente. O contratempo fez com que ele saísse da pista, mas o espanhol conseguiu retomar o controle e dirigiu até o pit stop.

IRMÃO, O VOLANTE DO ALONSO SAIU KKKKKKK



Ele tava mexendo e reclamando que o volante tava desligando e a parada saiu no meio da curva



Que loucura!!!pic.twitter.com/P8KD18bvfw -- Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) April 11, 2025

O bicampeão da F1 teve o carro consertado e voltou para a atividade, mas fez menos de 20 voltas —Piastri, que foi o mais rápido do dia, completou o circuito 29 vezes. Os mecânicos da equipe arrumaram o AMR25 do espanhol, que terminou em 15º no treino, com tempo de 1s320 atrás do líder da McLaren.

O espanhol de 43 anos ainda não pontuou neste começo de temporada. Ele terminou as duas primeiras corridas sem completar a prova, e ficou em 11º no Japão.