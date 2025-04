Hernan: São Paulo não tem acerto prévio com Dorival se demitir Zubeldía

O São Paulo não tem acerto prévio com Dorival Jr. em caso de demissão de Luis Zubeldía, cujo trabalho passa por uma avaliação jogo a jogo no Morumbi, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan negou o rumor que o Tricolor teria adiantado um acordo com Dorival.

O São Paulo me garante que não deixaria nenhum interlocutor fazer nenhum tipo de ligação porque o Dorival é um assunto muito delicado dentro de São Paulo. A relação que ele tem com o Casares é excelente, a relação que ele tem com o Rui Costa é excelente.

Então, se o Zubeldía sair, se acontecer um resultado péssimo no domingo contra o Cruzeiro no Morumbi, o Dorival passa a ser o ficha um, sem dúvida. Mas que não teve contato, não teve.

André Hernan

O colunista acrescentou que Dorival seguiu próximo da diretoria do São Paulo mesmo enquanto dirigiu a seleção brasileira.

O treinador deixou o Tricolor para trabalhar na seleção após conquistar o inédito título da Copa do Brasil em 2023.

Ou seja, se não há acordo prévio, tampouco será surpresa se Dorival voltar em breve ao São Paulo.

Essa é uma informação — o Dorival nunca saiu do São Paulo.

Mesmo na seleção brasileira, ele sempre esteve presente, ora vendo jogadores que ele gostaria de convocar, ora desabafando alguma coisa de seleção ou do futebol brasileiro.

André Hernan

