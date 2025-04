Repórter mostra barra de ferro gigante após invasão em jogo do Fortaleza

Uma barra de ferro gigante foi um dos objetos arremessados ao gramado durante a invasão da torcida do Colo-Colo que provocou a paralisação do jogo contra o Fortaleza, ontem, pela Copa Libertadores.

O que aconteceu

A barra de ferro foi mostrada ao vivo pelo repórter Mendel Bydlowski, da ESPN, que fazia a cobertura do jogo. Segundo ele, trata-se de um pedaço do alambrado que foi arrancado pelos torcedores do Colo-Colo (veja abaixo).

Acredito que são pedaços do alambrado. Alguns desses pedaços de ferro foram arremessados no gramado. Além da parte de acrílico quebrada pela torcida, essas barras de ferro foram o que assustaram jogadores, arbitragem, o pessoal da Conmebol... Mendel Bydlowski, em transmissão do jogo na ESPN

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante o 2° tempo da partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos.

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental David Arellano. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

A arbitragem paralisou o jogo por falta de segurança, e os atletas não voltaram dos vestiários. Não houve agressões contra jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas.

A CBF afirmou que enviou uma denúncia aos Órgãos Judiciais da Conmebol sobre o caos pedindo que o Fortaleza seja declarado vencedor da partida da Libertadores.

Tumulto e mortes antes da partida

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

O promotor Francisco Mores detalhou ao jornal parte do ocorrido. Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será investigado com mais detalhes nas próximas horas.