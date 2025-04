Ídolo do Flamengo troca presentes e exalta Fonseca: 'Nosso Guga amanhã'

O ex-jogador e hoje comentarista Maestro Júnior acertou uma troca de camisas com o flamenguista João Fonseca e disparou elogios ao fenômeno brasileiro do tênis.

O que aconteceu

Maestro Júnior prometeu presentear o tenista com uma camisa comemorativa do pentacampeonato de 1992 do Flamengo. O ex-jogador contou nas redes sociais que um amigo informou o carioca de 18 anos, que gravou um vídeo para o comentarista após treino.

O ídolo rubro-negro recebeu um recado de Fonseca se comprometendo a devolver a gentileza. "Pô, Maestro, fiquei sabendo agora da notícia. Muito obrigado mesmo, uma honra, em troca eu quero muito te dar uma camisa minha também", disse João.

Júnior aproveitou para exaltar Fonseca e chamou o jovem de próximo Guga. O brasileiro, que ocupa atualmente a 59ª posição do ranking, vem tendo uma ascensão meteórica e superando recordes do ídolo do tênis nacional.