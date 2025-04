Torcedor do Fortaleza relata intimidação e caos em jogo cancelado no Chile

Torcedor do Fortaleza, Igor Holanda esteve ontem na arquibancada o Monumental David Arellano, em Santiago, e presenciou toda a confusão que culminou no cancelamento do jogo da Libertadores. Ele contou ao UOL que a partida teve clima de intimidação e narrou a escalada da violência entre encapuzados da torcida do Colo-Colo e policiais devido à morte de dois adolescentes chilenos antes de a bola rolar.

Clima tenso em jogo no Chile

Igor contou que a torcida do Colo-Colo ficou em silêncio absoluto antes de o tumulto começar. A cena inusitada ocorreu na marca dos 20 minutos do segundo tempo do duelo, válido pela segunda rodada do Grupo E e que estava empatado sem gols.

O brasileiro estranhou a situação, mas logo ficou sabendo da morte de dois jovens torcedores do Colo-Colo em confronto com a polícia. Com isso, o cearense interpretou a calada da torcida chilena como luto pela perda de dois adolescentes que iriam assistir à partida e foram atropelados no conflito com as forças de segurança.

Na sequência, uma confusão generalizada teve início no setor mandante, no lado oposto a onde estavam os tricolores no estádio. Ele entendeu a revolta da torcida do Colo-Colo como uma revolta contra a polícia que se estendeu ao gramado com a quebra de vidros e invasão de campo.

No segundo tempo, nós notamos um silêncio ensurdecedor da torcida do Colo Colo como nunca eu havia visto em nenhum estágio do mundo. A torcida simplesmente se calou. E aí chegou a informação de que torcedores morreram em confronto com a polícia. Pouco tempo depois começou a confusão generalizada no setor mandante, do torcedor do Colo Colo, e essa confusão adentro ao campo. Possivelmente foi um protesto da torcida do Colo Colo contra as mortes dos dois torcedores.

Igor Holanda, torcedor do Fortaleza, ao UOL

Homens encapuzados subiram em estrutura metálica com barras de ferro no jogo Colo-Colo x Fortaleza Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal/Igor Holanda

O caos não chegou à torcida do Fortaleza, mas Igor disse que o clima era de intimidação desde o início da partida com encapuzados circulando com barras de ferro. Alguns chilenos subiram em uma estrutura metálica e ficaram andando com os artefatos. Quando a confusão estourou, seguranças do local fizeram um cerco de proteção no setor visitante.

Na hora do ocorrido, não [houve pânico]. Os guardas aparecerem em maior quantidade e afastaram um pouco a torcida do Fortaleza. Porque a confusão foi do outro lado né, nós estávamos na trave do lado direito e a confusão foi na trave do lado esquerdo. Então, na hora do ocorrido, não. Só que durante todo o jogo, os torcedores ficaram passando de um lado para o outro através de estruturas metálicas né, com balaclava, pedaços de ferro e enfim. Não houve confusão, mas houve intimidação.

O torcedor ainda desabafou que "não entendeu nada" quando viu os invasores correndo e os jogadores do Leão do Pici correndo. Um grupo de homens partiu na direção do elenco tricolor, mas o zagueiro Emiliano Amor, do Colo-Colo, se colocou na frente e impediu a passagem, evitando maiores consequências.

Emiliano Amor, zagueiro do Colo-Colo, conteve invasores no joo contra o Fortaleza Imagem: Reprodução/Redes sociais

Ninguém entendeu absolutamente nada, ao vivo era até complicado. A gente imaginou que fosse alguma coisa em relação ao Lucero, pelo menos eu pensei. Simplesmente eu vi os caras invadindo o campo e o Fortaleza descendo [para o vestiário]. Não entendemos absolutamente nada, ficamos parados apenas observando a distância.

Igor Holanda

Desinformação e saída do estádio

Igor criticou a falta de informação dos organizadores em meio à confusão e ao cancelamento da partida. Na arquibancada, os torcedores recebiam comunicados divergentes e não sabiam como proceder.

O torcedor do Fortaleza ficou em todo o momento no estádio, havia guardas próximo à gente, mas não vimos a presença de policiais e [teve] muita desinformação. Chegou a informação de que a partida continuaria apenas com a torcida do Fortaleza e a gente ouviu também que a Conmebol queria a todo custo continuar a partida. Primeiramente apenas com a torcida de Fortaleza, depois sem a presença de torcedores.

A torcida do Fortaleza ainda permaneceu no estádio por cerca de 1h30 depois do ocorrido. Ele disse que o veículo que levou o grupo de tricolores foi instruído a deixar o local sem escolta da polícia, já que os agentes eram o alvo da revolta dos torcedores do Colo-Colo.

[A saída] foi bem complicada] por conta da desinformação. O sistema de som do estádio pediu para o torcedor do Colo-Colo deixar as dependências do estádio, mas não foi atendido e não houve nenhum policiamento para fazer a condução dos torcedores para fora do estádio. Muitos ficaram lá no estádio, mas nessa hora foi bem tranquilo porque apareceram alguns guardas com colete vermelho que não eram policiais.