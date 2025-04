Volpi recorda grande atuação contra o Fla, próximo adversário do Grêmio: "Dia mágico"

Neste domingo, o Grêmio irá receber o Flamengo pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 17h30 (de Brasília). Para o goleiro da equipe gaúcha, Tiago Volpi, o confronto traz boas recordações que ele espera reviver no atual clube.

Em novembro de 2020, quando defendia o São Paulo, o jogador de 34 anos fez uma das maiores atuações na carreira. Na 19ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, Volpi ajudou a equipe do técnico Fernando Diniz a vencer o Flamengo por 4 a 1.

"Foi realmente um dia mágico, ainda mais sendo no Maracanã, o maior templo do futebol, e contra aquele Flamengo, que vinha de uma temporada de 2019 em que haviam ganhado tudo com muita autoridade. É uma atuação que guardo com muito carinho, e que na época nos manteve na liderança", relembrou o goleiro.

Mesmo saindo atrás no placar, o São Paulo virou o jogo com gols de Tchê Tchê e Brenner, além dos ex-gremistas Reinaldo e Luciano. Volpi garantiu a vitória ao defender dois pênaltis - um de Bruno Henrique, no primeiro tempo, e outro de Pedro, na etapa final. O goleiro ainda deu uma assistência para o quarto gol do São Paulo, aos 36 minutos do segundo tempo, decretando a goleada fora de casa.

Neste ano, Volpi atingiu a marca de 38 cobranças de pênaltis defendidas na carreira. Desde fevereiro, quando chegou no Grêmio, foi importante na primeira fase da Copa do Brasil, ao defender uma penalidade e marcar a sua contra o São Raimundo.

O goleiro também decidiu na semifinal do Campeonato Gaúcho, ao garantir a sua equipe na decisão com duas defesas e outro gol convertido contra o Juventude.

Ainda na partida de 2020, Filipe Luís era o lateral-esquerdo do Flamengo. Agora, ele é o treinador do Rubro-Negro e, apesar do revés no último jogo pela Libertadores, ainda não perdeu na atual edição do Brasileirão.

"O Filipe Luís vem fazendo um grande trabalho. Como jogador, ele dispensava comentários e teve uma carreira extremamente vitoriosa, e agora é um dos treinadores mais promissores do país. Todos sabem da força do Flamengo, mas estaremos em casa, com o apoio do torcedor tricolor e vamos tratar de impor nosso jogo para buscar mais uma vitória e termos um bom arranque no campeonato", analisou.