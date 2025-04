UFC 314: McGregor revela interesse em luta entre Chandler e Pimblett e agita bastidores

Conor McGregor voltou aos holofotes ao afirmar que está de olho no 'co-main event' do UFC 314, entre Michael Chandler e Paddy Pimblett. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o ex-campeão dos pesos-pena (66 kg) e dos pesos-leves (70 kg) compartilhou um vídeo de seus treinos e escreveu: "Estou interessado na luta entre Chandler e Pimblett neste fim de semana".

O comentário reacendeu especulações sobre seu retorno ao octógono. Em 2023, ele e Chandler foram treinadores rivais na 31ª temporada do "The Ultimate Fighter", com um confronto entre eles previsto inicialmente para o UFC 303 - luta que não se concretizou por conta de uma lesão sofrida pelo irlandês.

Fora de ação desde 2021, após sofrer uma fratura na perna, McGregor ainda não tem data oficial para voltar. Enquanto isso, o UFC 314 acontece neste sábado (12), em Miami, e terá ainda a disputa do cinturão peso-pena entre Alexander Volkanovski e o brasileiro Diego Lopes na luta principal.

Chandler e Pimblett comentam interesse

Durante a coletiva de imprensa desta última quinta-feira (10), Chandler reconheceu a relevância da atenção recebida, mas questionou se McGregor ainda possui condições reais de competir em alto nível. Segundo ele, qualquer plano de confronto depende de uma demonstração prática de que o irlandês está pronto para retornar.

"Tenho certeza de que ele está assistindo. Ele quer voltar, mas será que consegue montar um 'camp' de verdade? Essa é a verdadeira questão. Não sabemos. E também não me importo com o que ele 'tuíta'. Se ele voltar, temos que terminar o The Ultimate Fighter 31. Ele vai se impressionar com minha performance neste sábado", disse o veterano de 38 anos.

Pimblett foi mais cauteloso. Disse sentir-se motivado por ter sido citado, mas deixou claro que seu foco absoluto está no combate deste sábado. O lutador inglês é um dos atletas em ascensão na organização e vem de seis vitórias seguidas, se consolidando como uma das principais referência na categoria.

"Eu aceitaria essa luta, é onde está o dinheiro. Mas não posso me distrair com isso agora. Tenho que enfrentar o Michael no sábado à noite e conquistar a vitória. Isso é tudo o que importa", frisou 'The Baddy', como é conhecido.

Proprietário de organização

Conor McGregor, sempre em busca de novas oportunidades, se tornou coproprietário do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), impulsionando a liga com sua visibilidade. A força do seu nome traz não apenas sua experiência no MMA, mas pode atrair mais atenção e talentos para a organização, além de elevar a liga a novos patamares no mundo dos esportes de combate. Recentemente, o ex-campeão dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg) do UFC insinuou que Fedor Emelianenko poderia ingressar no evento. Até o momento, não houve um anúncio oficial sobre o nome do russo fazer parte do plantel do show.

I am interested in the Chandler/Pimblett fight this weekend. @bareknucklefc @ufc @TKOGrp @tidlsport @Duelbits pic.twitter.com/PzCkACgZqn

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 10, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok