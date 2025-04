Arboleda não tem lesão diagnosticada, mas deve ser desfalque contra o Cruzeiro

Arboleda não deve ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto do próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 17h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque no intervalo da partida contra o Alianza Lima, o defensor foi substituído por Luis Zubeldía após sentir um desconforto na coxa esquerda.

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira que Arboleda não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas o núcleo de saúde do clube entende que o jogador vem lidando com uma sobrecarga física que pode acabar se transformando em lesão, se ele não for preservado.

Desta maneira, Arboleda é o quinto jogador presente no departamento médico do São Paulo. Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) são os outros quatro nomes que seguem de fora.

Sabino ou Ruan Tressoldi podem ser os substitutos para a partida contra o time mineiro. Ruan, que entrou no lugar do equatoriano na noite de ontem, fez seu sexto jogo com a camisa do São Paulo neste ano.

O jogo contra o Cruzeiro está marcado para este domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.