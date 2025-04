Neymar participa de treino tático, e Santos avança na preparação para pegar o Fluminense

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos deu seguimento aos treinamentos para a partida diante do Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. Neymar participou normalmente da atividade e deve reforçar o Peixe para o embate diante do Tricolor das Laranjeiras.

Na manhã desta sexta, o elenco do Santos treinou tanto a parte física, quanto a tática. Os zagueiros Luan Peres e Luisão, o atacante Deivid Washington, o lateral esquerdo Kevyson e o volante Tomás Rincón foram poupados, por terem atuado mais tempo no jogo-treino com o Água Santa, na quinta-feira.

Neymar, por sua vez, que jogou por 30 minutos no compromisso contra o Netuno, treinou normalmente em toda a atividade com o grupo. A tendência é de que o craque do Santos comece o próximo duelo no banco de reservas, por conta do controle de carga.

O zagueiro Zé Ivaldo garantiu sua participação no confronto contra o Fluminense. O defensor, que não esteve no jogo-treino, tratou de um edema na coxa direita após sofrer uma pancada contra o Bahia e treinou normalmente nesta sexta-feira.

Por outro lado, Soteldo é tratado como dúvida pela comissão técnica de Pedro Caixinha. Isso porque o venezuelano seguiu trabalhando na academia do CT e não deve estar à disposição para enfrentar a equipe carioca.

O duelo contra o Tricolor Carioca está marcado para este domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h30 (de Brasília). O Santos busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.

Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, o Alvinegro Praiano vem de empate contra o Bahia em 2 a 2. Na primeira partida desta edição do torneio nacional, o Peixe foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, de virada, no Estádio São Januário.