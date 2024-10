Palmeiras recebe folga dupla antes de retomar os treinos com foco no Juventude

O elenco do Palmeiras recebeu dois dias de folga depois de quatro dias de treino durante o período de data Fifa. O Verdão encerrou a primeira parte da preparação para o jogo contra o Juventude no último sábado. O elenco se reapresenta na Academia de Futebol na terça-feira, às 16 horas (de Brasília).

Palmeiras e Juventude se enfrentam no próximo domingo, dia 20, pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Verdão é o atual vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, enquanto o Juventude é o 14° colocado, com 34.

O técnico Abel Ferreira prepara o time sem Mauricio, que vinha sendo titular. O meio-campista sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após trauma na atividade da última sexta-feira. O caso não é cirúrgico. O atleta já está em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) são os outros desfalques. Por outro lado, o lateral-direito Mayke volta a ficar à disposição depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha direita.

Nesta semana, o treinador volta a contar com o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos, que retornarão ao clube depois de disputarem as duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com as seleções de Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente.